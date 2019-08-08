تهنئة عيد الاضحى "رسمية" بكافة اللهجات العربية

مع قرب قدوم العيد الكبير يهتم الناس بإرسال عبارات تهنئة رسمية بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وأيضا إرسال البطاقات التي تحمل أجمل كلام التهنئة، ويتم إرسالها عبر الفيس بوك أو عبر الواتس آب أو على رسائل الهاتف.

أو يمكن وضع هذه العبارات منشورات على الفيس، فالعيد هو مصدر البهجة والسعادة والسرور، وهو يقرب الناس من بعضهم وتجتمع العائلة في هذا اليوم الجميل.

عيد الأضحى هو ثاني عيد للمسلمين، يمارس المسلمون فيه بعض الطقوس كتأدية صلاة العيد، وتبادل التهاني والتبريكات، وزيارة الأقارب والجيران وصلة الأرحام، وذبح الأضاحي وتوزيعها كما أمر الإسلام، وفي هذا المقال سنقدم مجموعة من رسائل تهنئة رسمية عن عيد الأضحى.

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ويعتبر العيد من أجمل المناسبات لدى المسلمين فهو مصدر الفرحة والبهجة لقلوبهم، وتعد من أجمل المناسبات التي تجتمع فيها العائلة، فالعيد هو مناسبة لاقتراب الناس من بعضهم البعض بعد انشغالهم بالحياة ومشاكلها وعملهم أو دراستهم، وفي هذا المقال سنقدم لكم كلمات تهنئة بعيد الأضحى المبارك.

ويكون أول أيام عيد الاضحى المبارك يوم الأحد 11 أغسطس 2019، وبالتالي وقفة يوم عرفة فهي السبت 10 أغسطس، وتستمر أيام العيد حتى اليوم الرابع يوم الأربعاء، أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير جميعا.

تهنئة عيد الاضحى رسمية: