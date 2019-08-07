تردد قناة عدن aic المستقلة الجنوب على نايل سات 2019 - بث مباشر

أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، النفير العام، ودعا كل قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن، جنوبي اليمن، والذي ستبث أحداثه على قناة عدن aic المستقلة الجنوب.

‏تردد قناة عدن AIC الجنوبية 12188 - 27500 NILESAT H

أعلن ابن بريك، اليوم الأربعاء، "النفير العام"، ضد قوات قصر الرئاسة اليمنية في منطقة معاشيق، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد إصابة شخصين في مواجهات مسلحة، بين قوات الحماية الرئاسية ومتظاهرين محتجين، حاولوا تنفيذ اعتصام قرب المنطقة الرئاسية.

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وقال بن بريك، في تغريدة عبر "تويتر": "بعد الاعتداء على شعبنا الأعزل الذي أراد الاعتصام السلمي أمام قصر اليمامة تم استهدافه بالنيران الحية من مليشيات حزب الإصلاح الإرهابي". وأضاف: "وعليه بما التزمناه من الدفاع عن شعبنا فإننا نعلن النفير العام لكافة قواتنا الجنوبية للتداعي إلى قصر معاشيق لإسقاط مليشيات حزب الإرهاب". وفق قناة عدن المستقلة

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، نزار هيثم، إن "قناصة حزب الإصلاح التابع لحكومة هادي هي من قامت بالاشتباك مع المواطنين العائدين من تشييع جثامين ضحايا عمليتي معسكر الجلاء ومركز الشرطة في عدن الخميس الماضي وأوقعوا عدد من الجرحى والقتلي وما زالت الاشتباكات مستمرة.