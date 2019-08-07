نتائج تعيينات الاساتذة المتعاقدين 2019 في المغرب

أسفرت نتائج تعيينات خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي وخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنة 2019، عن تعيين ما مجموعه 616 خريجة وخريجا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.

وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية -، أن هؤلاء الخريجين يتوزعون بين مركز التوجيه والتخطيط التربوي (90 من المستشارين في التخطيط التربوي و30 من المستشارين في التوجيه التربوي)، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (496 في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي).

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، توجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، إلى الأطر المعنية بمتمنياته الخالصة بكامل التوفيق والنجاح في مسارهم المهني.

ودعا هذه الأطر إلى بذل قصارى جهودهم وكل ما يتوفرون عليه من طاقات من أجل المساهمة في النهوض بالمنظومة التربوية، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي أهمية خاصة لمنظومة التربية والتكوين من أجل الارتقاء بها إلى مستوى الجودة المنشودة.

نتائج تعيينات الاساتذة المتعاقدين 2019 اضغط هنــــا