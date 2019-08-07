نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة وذلك لعام 2019 ، وتم الإعلان أيضًا عن وجود أماكن متاحة لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثالثة من التنسيق ، وتأتي تلك الأماكن الشاغرة في بعض الكليات النظرية والكليات التكنولوجية وذلك للطلاب الذين قد تمكنوا من أداء اختبارات القدرات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه توجد أماكن متاحة بالنسبة للشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة، على أن يكون ذلك فى كل من كلية التربية النوعية وكلية التربية الرياضية في حالة الطلاب الذين تمكنوا من أداء اختبارات القدرات ، هذا بالإضافة إلى وجود أماكن متاحة لطلاب المرحلة الثالثة في شعبة أدبي في مختلف المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة.

طلاب الشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثانية 2019

كليات التمريض

توقف الحد الأدنى الخاص بالقبول في كليات التمريض على مستوى الجمهورية عند نسبة 90.12 %، حيث عند جامعة طنطا بنسبة 96.46 %، ودمنهور بنسبة 96.21 % ، بينما المنصورة بنسبة 96.09 %، وجاء تمريض بورسعيد بنسبة 95.97%، وتمريض الزقازيق بنسبة 95.60 %، والمنوفية شبين الكوم بنسبة 95.24 %، وعين شمس بنسبة 94.75 %، وتمريض المنيا بنسبة 94.51 %، وتمريض بنها وجنوب الوادى بنسبة 94.39 %،في حين جاء تمريض القاهرة بنسبة 94.02 %.

توقف الحد الأدنى الخاص بالقبول في كليات التمريض على مستوى الجمهورية عند نسبة 90.12 %، حيث عند جامعة طنطا بنسبة 96.46 %، ودمنهور بنسبة 96.21 % ، بينما المنصورة بنسبة 96.09 %، وجاء تمريض بورسعيد بنسبة 95.97%، وتمريض الزقازيق بنسبة 95.60 %، والمنوفية شبين الكوم بنسبة 95.24 %، وعين شمس بنسبة 94.75 %، وتمريض المنيا بنسبة 94.51 %، وتمريض بنها وجنوب الوادى بنسبة 94.39 %،في حين جاء تمريض القاهرة بنسبة 94.02 %. كليات العلوم

جاء الحد الأدنى لكليات العلوم عند نسبة 85.6 % في جامعتى الوادى الجديد والعريش وسوهاج رياضة، بينما في جامعة المنيا رياضة عند نسبة 85.6 %، وكل من علوم دمياط وقناة السويس رياضة بنسبة 85.85 %، بينما علوم أسيوط وبنى سويف رياضة بنسبة 85.97 %، وعلوم السويس وعلوم جنوب الوادى وبنات عين شمس رياضة بنسبة 86.21 %، وعلوم أسوان رياضة بنسبة 86.34 %، وعلوم الزقازيق وبورسعيد رياضة بنسبة 86.58 %.

في حين جاء الحد الأدنى لعلوم الفيوم رياضة بنسبة 86.82 %، وعلوم حلوان وطنطا رياضة بنسبة 87.31 %، بينما علوم عين شمس رياضة 361.5 درجة بنسبة 88.16 %، وعلوم القاهرة رياضة 89.2 %، وعلوم الإسكندرية رياضة بنسبة 89.75%، في حين أن علوم دمنهور “علوم” بنسبة 96.4 %، وعلوم كفر الشيخ وسوهاج “علوم” بنسبة 96.21 %، وعلوم القاهرة وجنوب الوادى “علوم” 96.9 %، وعلوم عين شمس والمنيا وطنطا “علوم” 95.73 %.

جاء الحد الأدنى لكليات العلوم عند نسبة 85.6 % في جامعتى الوادى الجديد والعريش وسوهاج رياضة، بينما في جامعة المنيا رياضة عند نسبة 85.6 %، وكل من علوم دمياط وقناة السويس رياضة بنسبة 85.85 %، بينما علوم أسيوط وبنى سويف رياضة بنسبة 85.97 %، وعلوم السويس وعلوم جنوب الوادى وبنات عين شمس رياضة بنسبة 86.21 %، وعلوم أسوان رياضة بنسبة 86.34 %، وعلوم الزقازيق وبورسعيد رياضة بنسبة 86.58 %. في حين جاء الحد الأدنى لعلوم الفيوم رياضة بنسبة 86.82 %، وعلوم حلوان وطنطا رياضة بنسبة 87.31 %، بينما علوم عين شمس رياضة 361.5 درجة بنسبة 88.16 %، وعلوم القاهرة رياضة 89.2 %، وعلوم الإسكندرية رياضة بنسبة 89.75%، في حين أن علوم دمنهور “علوم” بنسبة 96.4 %، وعلوم كفر الشيخ وسوهاج “علوم” بنسبة 96.21 %، وعلوم القاهرة وجنوب الوادى “علوم” 96.9 %، وعلوم عين شمس والمنيا وطنطا “علوم” 95.73 %. كليات الهندسة

وجاء الحد الأدنى للقبول بنسبة 94.02 % لكلية هندسة الطاقة بأسوان وهندسة إلكترونية المنوفية بمنوف، بينما كلية هندسة جامعة أسيوط جاءت بنسبة 94.14% ، هندسة جامعة أسوان بنسبة 94.26%، جامعة المنيا بنسبة 94.4%، وهندسة جامعة الفيوم بنسبة 94.63%، هندسة المطرية في حلوان، وهندسة جامعة السويسبنسبة 94.63%، هندسة جامعة حلوان بنسبة 94.7%.

وجاء الحد الأدنى للقبول بنسبة 94.02 % لكلية هندسة الطاقة بأسوان وهندسة إلكترونية المنوفية بمنوف، بينما كلية هندسة جامعة أسيوط جاءت بنسبة 94.14% ، هندسة جامعة أسوان بنسبة 94.26%، جامعة المنيا بنسبة 94.4%، وهندسة جامعة الفيوم بنسبة 94.63%، هندسة المطرية في حلوان، وهندسة جامعة السويسبنسبة 94.63%، هندسة جامعة حلوان بنسبة 94.7%. كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي وجاء الحد الأدنى للقبول بكلية حاسبات و ذكاء إصطناعي جامعة القاهرة بنسبة 93.04%، بينما كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة كفر الشيخ بنسبة 92.31 %، في حين أن كلية الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا بنسبة 93.04%، وجامعة دمنهور بالنوبارية بنسبة 93.8%، بينما الحاسبات والمعلومات في جامعة المنصورة بنسبة %92.5، وجامعة كفر الشيخ وجامعة عين شمس بنسبة 92.5%، وجامعة الزقازيق بنسبة 92.07 %، بينما جاءت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى في جامعة بنها بنسبة 91.82 %، وفي جامعة حلوان والأقصر وشبين الكوم بالمنوفية عند نسبة 91.58 %.

كليات الفنون الجميلة والتطبيقية

جاء الحد الأدنى لفنون جميلة “عمارة” جامعة الإسكندرية بنسبة 92.31%، بينما جامعة المنصورة بنسبة 91.7%، بينما جاء الحد الأدنى لكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها بنسبة 94.63 %، وحلوان بنسبة 94.5 %، أما جامعة دمياط وأسيوط عند نسبة 93.78 %، وبنى سويف بنسبة 93.17 %.

كما قد جاءت فنون جميلة عمارة حلوان بنسبة 92.80 %، وفنون جميلة عمارة أسيوط بنسبة 90.85 %، وفنون جميلة عمارة المنيا بنسبة 90.73 %،بينما المنيا بنسبة 90.6 %، وفنون جميلة فنون المنصورة بنسبة 89.39 %، وفنون جميلة فنون الأقصر بنسبة 89.26 %، وجاءت فنون جميلة فنون حلوان بنسبة 88.78 %.

جاء الحد الأدنى لفنون جميلة “عمارة” جامعة الإسكندرية بنسبة 92.31%، بينما جامعة المنصورة بنسبة 91.7%، بينما جاء الحد الأدنى لكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها بنسبة 94.63 %، وحلوان بنسبة 94.5 %، أما جامعة دمياط وأسيوط عند نسبة 93.78 %، وبنى سويف بنسبة 93.17 %. كما قد جاءت فنون جميلة عمارة حلوان بنسبة 92.80 %، وفنون جميلة عمارة أسيوط بنسبة 90.85 %، وفنون جميلة عمارة المنيا بنسبة 90.73 %،بينما المنيا بنسبة 90.6 %، وفنون جميلة فنون المنصورة بنسبة 89.39 %، وفنون جميلة فنون الأقصر بنسبة 89.26 %، وجاءت فنون جميلة فنون حلوان بنسبة 88.78 %. كليات السياسة والاقتصاد

جاء الحد الأدنى لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية عند نسبة 96.82 %، وسياسة واقتصاد السويس بنسبة 96.70 %، بينما بنى سويف بنسبة 96.58 %، بينما جامعة القاهرة بنسبة 92.80 %.

جاء الحد الأدنى لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية عند نسبة 96.82 %، وسياسة واقتصاد السويس بنسبة 96.70 %، بينما بنى سويف بنسبة 96.58 %، بينما جامعة القاهرة بنسبة 92.80 %. كليات الإعلام

كلية الإعلام جامعة القاهرة لطلاب الشعبة العلمية بنسبة 90.36 %، وإعلام القاهرة رياضة بنسبة 87.92 %، وإعلام بنى سويف رياضة بنسبة 85.24 %، وإعلام جنوب الوادي رياضة 82.8 %، وإعلام وتكنولوجيا اتصال السويس بنسبة 82.43 %، بينما إعلام وتكنولوجيا الاتصال السويس “علوم” بنسبة 80.24 %، وجنوب الوادى بنسبة 79.26 %، وبنى سويف درجة 78.53 %.

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كليات الألسن

كلية ألسن سوهاج رياضة بنسبة 88.78 %، وألسن المنيا والأقصر رياضة بنسبة 89.02 % وبنى سويف وأسوان رياضة بنسبة 89.39 %، وعين شمس رياضة بنسبة 89.75 %، بينما ألسن سوهاج وأسوان “علوم” 95.97 %، وألسن المنيا والأقصر “علوم” بنسبة 96.9 %، وبنى سويف “علوم” بنسبة 96.21 %، وعين شمس “علوم” بنسبة 96.34 %، وقناة السويس “علوم” بنسبة 96.95 %.

طلاب الشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية 2019

كليات التجارة

الحد الأدنى لكلية التجرة جامعة السويس عند نسبة 77.56%، كلية تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه جامعة حلوان بنسبة 79.39% ، بينما جاء الحد الأدنى لكلية الخدمة الاجتماعية انتساب موجه جامعة بني سويف بنسبة 68.04 % ،وكلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان بنسبة 73.04%،

كليات الحقوق

وقد جاء الحد الأدنى لكلية الحقوق انتساب موجه جامعة مدينة السادات بنسبة 69.5% ،بينما كلية الحقوق انتساب موجه جامعة المنصورة بنسبة 69.87%، وكلية الحقوق انتساب موجه جامعة أسيوط بنسبة 70.8%، في حين أن جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الحقوق انتساب موجه جامعة طنطا بنسبة 71.09%، وكلية الحقوق جامعة المنصورة بنسبة 73.4%.