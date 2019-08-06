تحميل تكبيرات العيد mp3 كاملة لمدة ساعة من الحرم المكي بدون نت - تكبيرات الحج لبيك اللهم لبيك

نقدم لكم اليوم وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، تحميل تكبيرات العيد mp3 بصوت عالي كاملة لمدة ساعة لـ"بيك اللهم لبيك"، وكل عام وأنتم بخير.

تحميل تكبيرات العشر الأوائل من ذي الحجة وتكبيرات عيد الأضحى المبارك ( إضغط هُنا ) MP3

تحميل ملف تكبيرات العيد لمدة نصف ساعة ( تكبيرات مكررة ) إضغط هُنا

بين صخب الأطفال وأصوات المتسوقين في المراكز التجارية، يتناهى إلى مسامعك صوت «تكبيرات العيد» بعذوبة، ليغطي كل تلك الضوضاء ويخلق جواً روحانياً ينبي بقرب عيد الأضحى المبارك.

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وباتت معظم المراكز التجارية الكبرى يبث تكبيرات العيد عبر سماعاتها الداخلية، إيذاناً بقرب العيد وتجسيداً لسُنة نبوية بالتكبير في خير أيام الله، عشر ذي الحجة، ما يبعث في النفس شوقاً إلى تلك الشعيرة.

ولفت الصوت القادم بعذوبة من سماعات المراكز التجارية: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد"، أنظار العديد من الأجانب الذين يعرفون الأذان وتعودوا سماعه في معظم المراكز التجارية.

وأعلنت مجموعة من مراكز التسوّق في دبي، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عن تمديد ساعات عملها لتمكين الزوّار والمقيمين من الاحتفال بأجواء هذه المناسبة الكبيرة حتى ساعات متأخرة.

كما أعلنت مراكز التسوّق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، بما فيها مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، عن تمديد ساعات العمل حتى الساعة 1 صباحاً، لتمنح زوّارها المزيد من الوقت للتسوّق.