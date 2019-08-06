شاهد: ذبح الطفل ريان يثير جدلًا واسعًا في الجزائر

أفاق حي القصديري بالعاصمة الجزائرية، على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 12 سنة على يد أحد جيرانه المقربين من مكان سكناه.

وأكدت والدة الطفل "ريان" أن جارها بالحي المدعو "عثمان" هو من قام بذبح فلذة كبدها من الوريد إلى الوريد وذلك بمساعدة زوجته وآخرين من ذات المنطقة.

من جهتها، سردت والدة الطفل "ريان"، الذي قتل مذبوحا من طرف جاره بواد “لافيمي” بأعالي بوزريعة، ليلة أمس، تفاصيل الجريمة المروعة.

Advertisements

وتحدثت الوالدة المفجوعة بمقتل فلذة كبدها، بألم وحسرة، أمام كاميرا تلفزيون النهار، كاشفة عن بعض جوانب ما حدث، وكان من جملة ما قالته والدة "ريان" هو أن جارها الجاني يدعى "عثمان"، مضيفة أن زوجته شاركته الجريمة.

وقالت والدة المغدور ريان: "عثمان ضحا بوليدي أياما قبل العيد.. وزوجته ساعدته بالشاقور"، مطالبة والدة الطفل “ريان”، بإسقاط أقصى العقوبات بحق قاتل ابنها مرددة عبارات "لازم الدولة تجيبلي حقي".

وتعد حادثة ذبح الطفل ريان ليست الأولى من نوعها في الجزائر، فقد سبقتها الكثير من الحوداث وحالات الوفيات التي أثارت جدلًا واسعا في كثير من المحافظات.