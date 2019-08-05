شاهد: الفنانة رانيا يوسف ترتدي النقاب

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، جمهورها على موقع ”إنستغرام“ بصورة من إعلان فيلمها الجديد ”ليلة حُب“، حيث ظهرت خلال الصورة مرتدية النقاب.

وينتمي الفيلم الجديد الذي تقوم ببطولته رانيا يوسف إلى فئة الأفلام الروائية القصيرة، ومن المقرر أن تشارك به في مهرجان آرهوس للفيلم العربي في الدنمارك، مطلع أكتوبر المقبل.

وكتبت رانيا يوسف في تعليقها على ”البوستر“ قائلةً: ”فيلم (ليلة حب) في مهرجان Aarhus Arab Film Festival“.

وتدور قصة فيلم ”ليلة حب“، حول مجموعة من الأقارب الذين يلتقون بعد فترة غياب طويلة تتجاوز العشر سنوات، ليكتشفوا أن حياتهم وشخصياتهم اختلفت تمامًا، وذلك في إطار من التشويق والأكشن، وتظهر رانيا يوسف في الفيلم بالنقاب، وهو من تأليف رانيا البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.