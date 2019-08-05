تراند اليوم : تطورات جديدة بشأن تورط سيدة أعمال مصرية في فيديو إباحي...

قررت محكمة مصرية، رفض استئناف سيدة الأعمال منى الغضبان، على حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالظهور فى فيديو إباحى، وتأييد تجديد حبسها.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط سيدة أعمال مطلوبة للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج السينمائى الشهير خالد يوسف عضو مجلس النواب، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها من نيابة مدينة نصر أول.
وكانت المحكمة قضت بتجديد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان 45 يومًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فيديوهات خالد يوسف الجنسية".
فيما تقدم محامي سيدة الأعمال منى الغضبان، باستئناف على قرار تجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيق لكن تم رفض الاستئناف فيما بعد.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط "الغضبان" للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج خالد يوسف، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها.
و"الغضبان" هي سيدة أعمال مصرية، تورطت ضمن 4 سيدات أخريات في فضائح جنسية مع المخرج خالد يوسف.
واعترفت الغضبان في وقت سابق أمام النيابة، بالفيديو الجنسي الذي ظهرت فيه مع المذكور، وقالت إنها تعرَّفت على المخرج في إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيًّا.