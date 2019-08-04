تراند اليوم : هل عاد التوتر بين السلطة الفلطسينية والسعودية؟ .. الصحف تقول

هل عاد التوتر بين السلطة الفلطسينية والسعودية؟ .. الصحف تقول

رام الله / الخليج 365

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن استيائها الشديد لما ورد في صحيفة الـ"جيروزاليم بوست" الاسرائيلية حول وجود توتر في العلاقات الفلسطينية السعودية، معتبرة ان هذه الاشاعات مغرضة وجزء من محاولات التشويش على العلاقات التاريخية والعميقة بين فلسطين والسعودية، وخاصة العلاقة المميزة التي تربط الرئيس محمود عباس، بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

واشادت الرئاسة، بمواقف المملكة العربية السعودية الراسخة والمستمرة في دعم شعبنا الفلسطيني، وخاصة الموقف التاريخي الداعي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الى جانب الدعم المالي المتواصل.

كما عبرت الرئاسة، عن تقدير الرئيس محمود عباس، لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان، لمواقفهم الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وآخرها المكرمة الملكية بخصوص الحجاج الفلسطينيين.