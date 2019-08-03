حقيقة وفاة كاظم الساهر بمستشفى في بيروت

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، أنباء عن وفاة الفنان العراقي كاظم الساهر داخل احدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، دون أن ترد أي تأكيدات من مصادر رسمية.

وفي وقت سابق الجمعة، أحيا المطرب كاظم الساهر، بالأمس، حفلًا ضمن فعاليات مهرجان بيت الدين بلبنان، حيث قدم العديد من الأغنيات، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة بعنوان "المتمردة" التي طرحها مؤخرًا وهي من ألحانه وكلمات الشاعر كريم العراقي وتوزيع ميشال فاضل.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع كاظم الساهر، إلا أنه تعرض لموقف من قبل أحد الفتيات التي اعتلت المسرح خلال غنائه من أجل التصوير والتحدث معه، لكن الحرس الخاص به حاول إبعادها إلا أن الساهر رفض وحرص على التقاط صورة معها بعد أن أوقف الغناء لدقائق، إلا أنه لم يخف خوفه في البداية من اقتحامها للمسرح، قائلًا لها: "والله رعبتني".

وتداول عدد من محبي الفنان العراقي الملقب بقيصر الغناء العربي؛ مجموعة من الصور والفيديوهات له خلال الحفل، واعرب بعضهم عن مدى سعادتهم بحضور حفله له.