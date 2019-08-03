تردد قناة تكبيرات العيد نايل سات 2019 - تردد قناة الحج

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المقدمة لخدمة البث المباشر، الراغبة بالمشاركة في التغطية الإعلامية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1440هـ، إلى التواصل معها عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت الهيئة أن على جميع وسائل الإعلام التي ستشارك في تغطية مناسك الحج ضرورة الالتزام باستخراج التصاريح اللازمة لجميع الخدمات الإعلامية الراغبة في تقديمها أثناء موسم الحج. محذرة في الوقت ذاته بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات.

وبلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من خارج السعودية عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، حتى نهاية يوم الجمعة، مليون و516 ألف 101 حاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

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وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.412.894) حاجا، فيما قدم عن طريق البر (86.359) حاجا، وعبر البحر (16.848) حاجا، وذلك بزيادة (123.369) حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9 في المئة.

تردد قناة تكبيرات العيد "الحج": نايل سات 10922 رأسي