رانيا يوسف تثير الجدل مجددا بسبب "فستان"

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل مجددًا بملابسها الجريئة، حيث ظهرت بالهوت شورت أثناء قضائها إجازتها الخاصة، في أحد الأماكن الساحلية.

وظهرت رانيا خلال الصور بإطلالة مثيرة كعادتها، وارتدت شورتًا أسود قصيرًا، وغطاء أماميًا أبيض مفتوحًا عند منطقة الظهر وبعض الإكسسوارات.

وشاركت يوسف جمهورها الصور الجديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع ”إنستغرام“، وعلقت عليها قائلة: ”أستمتع بالمساء، فهو يساعدني على التفكير ويخفف من التوتر“.

وحظيت إطلالة رانيا على جدل واسع بين رواد مواقع التواصل وجاءت أغلبها ناقدة وذكروها بواقعة البطانة ووصفوها بتعمد الإثارة والجدل وعدم احترام التقاليد.

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على الجانب الآخر، تستعد رانيا لبدء تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل ”الآنسة فرح“، والمقرر أن يتم عرضه خارج الماراثون الرمضاني.

يذكر أن رانيا يوسف أثارت ضجة سابقًا بارتدائها فستانًا جريئًا في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، تصدرت خلالها ”تريندات السوشيال ميديا“ على مدار يومين.

وعادت يوسف وارتدت فستانًا كاشفًا تحته "هوت شورت" جريء في مهرجان الإسكندرية الدولي؛ ليتجدد الهجوم عليها في مواقع التواصل الاجتماعي.