تعد عشر ذي الحجة من أعظم أيام العام؛ لوجود شعيرة الحج فيها، وهو أعظم الشعائر التي نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات والأعمال الحسنة، فعلينا أن نحرص أشد الحرص على استغلال هذه الأيام لكسب الأجر والحسنات في الدنيا والأخرة، وفي هذا المقال إليكم بعض العبارات عن ذي الحجة.

وكانت المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول العربية والاسلامية، أعلنت أن الأحد الموافق 11 اغسطس هو أول ايام عيد الاضحى المبارك، وعليه يكون السبت يوم الوقوف بعرفة.

وينتهز الكثيرون هذه الأيام في تبادل التهاني والتبريكات بشتى أنواع العبارات وأجملها، لذا حرصنا اليوم على تقديم باقة جميلة من هذه الرسائل، مع تمنياتنا ان تنال اعجابكم.

رسائل تهنئة بمناسبة العشر الاوائل من ذى الحجة:

- أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدك مدى الدهر ويشفع فيك.

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- اعمر هذه الأيام بتلاوة القرآن وذكر الرحمن وقيام الليل وطلب الغفران.

- اللهم اجعل عيدنا محبتك ورضاك وطاعتك وموالاتك وذكرك والجهاد في سبيلك.

- لمن لم يستطع الحج إن لم تطف بالبيت لأنّه عنك بعيد، فلتقصد رب البيت فإنّه أقرب إليك من حبل الوريد.

- يا واقف بعرفات ومستجاب الدعوات لسا الوقت ما فات تذكرنا بالدعاء.

- رضي الله عنك وأرضاك، وهداك، وأغناك، وعافاك، وشفاك، ووفقك لخير الدعاء وأجاب لك الرجاء.