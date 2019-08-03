من هي الممثلة نضال الجزائرية - ويكيبيديا

نضال الجزائرية ممثلة جزائرية اكتشفها المرحوم جمال فزاز، وأسند لها أول دور تلفزيوني عندما كانت طالبة بمعهد الفنون الدرامية من خلال مسلسله "كيد الزمان" آخر عمل قدمته عبر التليفزيون الجزائري في رمضان 2009 وهو مسلسل "جروح الحيا.

وذاع صيت الفنانة الجزائرية خلال الساعات الأخيرة، بعد أن أطلقت صرخة نجدة وجهتها للسلطات العمومية من أجل رفع الغبن عنها، عقب إنهيار بيتها الشبيه بالكوخ الواقع في ضواحي بلدية الرغاية بالعاصمة إثر عاصفة رعدية، وهو ما كشف عن الواقع المؤلم لحياة الكثير من الفنانين الجزائريين.

وتضامن العديد من الفنانين الجزائريين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، مع صرخة النجدة التي أطلقتها نضال والصور التي نشرتها في حسابها الرسمي عبر موقع “فايسبوك".

وأكدت الفنانة نضال أنها لا تستحق أن تحيا حياة بائسة ومزرية كهذه ولا يليق بمقامها كفنانة وهبت نفسها لخدمة الفن الجزائري طوال شبابها أن تعاني في الحصول على بيت يضمن لها العيش بكرامة.