شاهد لعنة الهوت شورت تلاحق رانيا يوسف

فاجئت الفنانة المصرية رانيا يوسف جمهورها بصورة جديدة أثناء قضائها إجازتها الخاصة بارتدائها هوت شورت وظهر مكشوف كلياً.

وظهرت رانيا يوسف في الصورة التي نشرتها على حسابها الخاص على انستغرام بهوت شورت باللون الأسود وبلوزة بيضاء مكشوفة الظهر بشكل كلي في إطلالة صيفية بامتياز.

وبينما اعتبر بعض المتابعين بأن رانيا يوسف تتعمد اثارة الجدل والضجة الإعلامية بمخالفتها لقواعد وتقاليد المجتمع العربي وعدم احترام سنها رأي البعض الآخر بأنها حرية شخصية وبانها ليست الأولى التي تظهر بمثل هذه الإطلالات.





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لعنة الهوت شورت تلاحق رانيا يوسف بعد تلقيها بلاغات قضائية على خلفية فستانها الجريء الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السنيمائي الدولي في دورته الـ 40 حين تصدرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بدرجة كبيرة.

وظهرت رانيا يوسف بعدها في إحدى المقابلات التلفزيونية وقدمت اعتذارها من الشعب المصري بعد اتهامها بالتحريض على الفجور إلا أنها سرعان ما عادت وارتدت فستاناً آخر بهوت شورت في مهرجان الإسكندرية الدولي.

ووصفت رانيا يوسف الهجوم الذي تشنه عليها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "ممنهج ومدروس".

على الجانب الآخر، تستعد رانيا لبدء تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل الآنسة فرح، والمقرر أن يتم عرضه خارج الماراثون الرمضاني، بحسب "إرم نيوز".