حقيقة وفاة محمد عبده جراء وعكة صحية مفاجئة

تداولت مواقع اخبارية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة الفنان السعودي محمد عبده جراء اصابته بوعكة صحية مفاجئة، لكن مصادر مقربة نفت الخبر جملة وتفصيلًا.

وفي وقت سابق، اكتسح هاشتاغ زواج محمد عبده موقع تويتر في المملكة العربية السعودية تزامناً مع تناقل حسابات السوشيال ميديا لصور طفليه "خالد وعاليه" من زوجته الفرنسية.

الفنان السعودي محمد عبده لم يرد على هذه الأخبار، حيث اعتاد التغاضي عن أي أخبار متداولة وتتعلق بحياته الشخصية، إلا ان مصادر مقربة منه أكدت عدم صحة ما يتم تداوله على الإطلاق.

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وسبق وأن وقع الفنان محمد عبده في حب زوجته الفرنسية من أصول جزائرية خلال زيارته لفرنسا للعلاج بعد تعرضه لثلاث جلطات في القلب استلزمت سفره إلى فرنسا، وتزوج منها قبل نحو 8 سنوات بعد تماثله للشفا، وأنجب منها ثلاثة أبناء وهم خالد عام 2013، وعالية عام 2016، والعنود عام 2018.