متى موعد عيد الاضحى 2019 في تونس

أفاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي بأنّ موعد عيد الاضحى المبارك فلكيّا سيكون يوم الأحد 11 أوت 2019، وذلك بعد دقائق من اعلان السعودية عن ذات الموعد.

وقال الغنوشي في فيديو نشر اليوم الثلاثاء 31 جويلية 2019، على الموقع الرسمي للتلفزة الوطنية إن رؤية هلال شهر ذو الحجة سيكون ممكنا بداية من الغد الخميس في العراق و السعودية وافريقيا الوسطى وجنوب أوروبا وأمريكا الجنوبية.

من جانبه، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة القادم ( الموافق 2 أغسطس) ، وعليه فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أوت المقبل.

وقال المعهد في بيان إن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيولد في تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل في الأول من شهر أغسطس والـ29 من شهر ذي القعدة الحال (يوم الرؤية)".