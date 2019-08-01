تحميل تكبيرات عيد الاضحى mp3 الحرم المكي كاملة بصوت جميل - تكبيرات العيد في العشر من ذي الحجة

تتحرى المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، هلال شهر ذي الحجة بهدف تحديد غرة شهر الحج وموعد عيد الأضحى المبارك، وأصدرت المحكمة العليا السعودية بيانا دعت فيه عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة.

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وقالت المحكمة في بيان إنها ترجو ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

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وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة، قد أعلن في وقت سابق أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة 2 أغسطس.

ووفقا لحسابات المعهد، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل، في كافة الدول العربية والاسلامية وتماشيا مع المملكة العربية السعودية.

ونقدم لكم اليوم في هذه المناسبة تكبيرات عيد الأضحى المبارك من الحرم المكي، وبأفضل الأصوات الندية التي ترق لها القلوب، متابعة طيبة نتمناها لكم.