حقيقة وفاة عدنان العرعور في إحدى مشافي السعودية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنباء عن وفاة عدنان العرعور، أحد المشايخ السوريين المقيمين في العاصمة السعودية الرياض، دون أن ترد أي تفاصيل من مصادر رسمية.

عدنان بن محمد العرعور هو عالم مسلم سني سوري (ولد في محافظة حماة 1948) ويعود نسب أسرته إلى عشيرة المزارعة من قبيلة عنزة، وشارك في مؤتمرات دولية كبيرة وندوات عالمية كثيرة.

واشتهر العرعور من خلال محاضراته وأبحاثه التي تنتقد بعض المذاهب كـ الشيعة والصوفية والنصيرية استنادًا للمنهج السلفي الذي يتبناه، كما يقيم الشيخ العرعور في العاصمة السعودية الرياض حيث يعمل مديراً علمياً للبحوث والنشر.

ودرس على يد رجال دين من أهل السنة والجماعة كثيرين من أهمهم: الشيخ محمد الحامد وهو من كبار مشائخ السنة في الشام، ثم الشيخ الألباني والشيخ محمد نسيب الرفاعي، والشيخ عبد الرحمن عبد الصمد، والشيخ محمد عيد العباسي ،والشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية سابقا وغيرهم.