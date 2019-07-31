قبل عرض قصائد المدح الخاصة بالجيش اللبناني دعونا نتعرف على تاريخ الجيش حيث يُرجع تاريخ الجيش اللبناني إلى القرن السابع عشر الميلادي عندما شرع الأمير فخر الدين الثاني المعني إلى تكوين جيش لبناني.

وبلغ عدد جنود الجيش أنذاك 5000 جندي وحقق الجيش أنتصار كبير في أولي معاركة مع المعسكر العثماني وقد خضع الجيش اللبناني منذ عام 19116 حتي عام 1944 إلى سيطرة الحكومة الفرنسية حتي تم الإستقلال وتجمع الجيش اللبناني تحت لواء وقيادة واحدة.

وفي اليوم الأول من شهر آب من عام 1945م حصل لبنان على اعتراف فرنسا وبريطانيا بتسلم لبنان لكافة المسؤوليات القيادية للجيش، وأصبح الجيش اللبناني جيشاً وطنياً حراً.

عبارات عن عيد الجيش اللبناني 2019:

يا سيف قاطع عالعدا منسّل

حامي عرض ارزات موطنّا

…مكشّر ع بغي وقسوة المحتل

حتى حقول التبغ تتهنّا

دمّك كرامة بهالارض منبّل

عزّك شهامة وحق عاجنّا

حارس علم مزروع فوق التل

كاظم جرح تنعيش نتهنّا

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رافع عرامة كف ما بينذّل

مسلّط عيون الليل تضمنّا

حافظ امل مقهور كلما قلّ

بترجع تتنثر هالامل عنّا

مجدك سطع فوق الصنوبر هلّ

هلال النصر تالدار يتبنّى

حبّك لمع بقلوبنا ت غّل

صرخة وفا عالحب تحضنّا

يا جيش كابت عالاسى ما ملّ

ويلو ال على فرسانك تجنّى

جيش بجُنود وصف ما بيختّل

صاين حضارة موطني لبنان

بمتري ورفيق حسين ومهنّا

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لأ ما منركع لأ ما منركع

لو روحي من جسدي بتنزع

يامحتل حلك تقنع

جيش بلادي صخرة بمقلع

شمس وبحر ونهر ومنبع

الله سر الكون بيوضع

ترابي يا ياهوي جهنم

بأرضي كنتو صمن بكمن ركع

منحارب وما رح ننزل

بسيف بسكين وبالمدفع

علمي بدم الشهدا تكلل

متل البدر العالي بيلمع

أرض بلادي ترابى مقدس

جيشي بحر انهاج بيبلع

رسَمو جني ارزُ اروع

الله كون هوي الابدع

شمالُ جنوبُ شرقُ وغرب

خلى الكون عينو تدمع

لأ ما منركع لأ ما منركع

لو روحي من جسدي بتنزع