تعرف على راما شاهين إحدى ممثلات باب الحارة - ويكيبيديا

الفنانة راما شاهين من مواليد مدينة إدلب السورية عام 2001، ودرست فن التمثيل والرقص والغناء في معهد Royal Central للفنون في لندن.

وشاركت شاهين في عدد من المسرحيات والعروض الراقصة والغنائية، وذلك في سورية و أوروبا. ومن أبرز أدوارها دور Adriana في فيلم Palm Trees in the Snow، وهي صاحبة شركة Ramoda By Rama Shahin.

وكانت مشاركتها الأخيرة في الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة، قبل أن يتم اعلان وفاتها بحادث سير في العاصمة اللبنانية بيروت بتاريخ 27/7/2019.

وأصدرت عائلة الفقيد بيان نعتها فيه: "بمزيد من الحزن والأسى، تنعي إليكم أسرة الممثلة راما شاهين وعموم آل شاهين في سوريا و دول اوروبا ابنتهم الغالية التي توفيت إثر حادث أليم تعرضت له يوم الإثنين الماضي عند سفرها بصحبة أصدقائها لقضاء عطلة الصيف في بيروت عن عمر يناهز الـ 18 ربيعاً بعد أن تم نقلها إلى المشفى في دمشق وبقيت لعدة أيام في غيبوبة نتيجة ما تعرضت له من إصابة إلى أن فراقت دنيانا اليوم.