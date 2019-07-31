شاهد: صور الفنانة راما شاهين نجمة باب الحارة وما حقيقة وفاتها

توفيت الممثلة السورية الشابة، راما شاهين عن عمر يناهر 18 عامًا إثر تعرضها لحادث سير أثناء توجهها إلى العاصمة اللبنانية بيروت برفقة مجموعة من الأصدقاء.

ونقل الفقيدة برفقة بعض أصدقائها إلى أحد مستشفيات دمشق لتتلقى العلاج، إلا أنها فارقت الحياة على الفور، دون مزيد من التفاصيل حول الحالة الصحية لرفقائها في الرحلة.

وكانت عائلتها قد نعتها قائلة: "بمزيد من الحزن والأسى، تنعي إليكم أسرة الممثلة راما شاهين وعموم آل شاهين في سوريا ودول أوروبا ابنتهم الغالية التي توفيت إثر حادث أليم تعرضت له يوم الإثنين الماضي عند سفرها بصحبة أصدقائها لقضاء عطلة الصيف في بيروت بعد أن تم نقلها إلى المشفى في دمشق وبقيت لعدة أيام في غيبوبة نتيجة ما تعرضت له من إصابة إلى أن فراقت دنيانا اليوم.

وتابعت الاسرة في بيانها: "ترجو أسرة الفنانة راما من كل جمهورها عدم الرد على أي من الصفحات التي تنتحل إسمها والتبليغ عنها لأن هدفها تشويه ما تركته فنانتنا من صورة جميلة في أذهان متابعيها. للفنانة الراحلة الرحمة ولنا ولكم".