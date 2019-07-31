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الاكثر متابعة اليوم - طليقة خالد يوسف تتعرض لأزمة بسبب صورة.. ماذا فيها؟

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تعرضت الإعلامية ياسمين الخطيب مؤخرًا لسيل من الإنتقادات بعدما نشرت من خلال خاصية ستوري عبر حسابها على إنستغرام صورة لها وهي تدخن، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة وشن البعض هجوماً عليها منتقدين تدخينها وفخرها به.

بينما دافع البعض الآخر عن الخطيب بأن لها الحرية كاملة في كل تصرفاتها، وليس من حق أحد إنتقادها، بل عبروا عن إعجابهم بوضوحها في الكثير من التصرفات.

ياسمين أعلنت عن إستعدادها لخوض تجربة التمثيل من خلال فيلم جديد تتعاون فيه مع المخرج مجدي أحمد علي، لكنها لم تكشف عن تفاصيله.

يذكر أن ياسمين الخطيب أعلنت منذ فترة طويلة أنها تزوجت من المخرج ، وأنها انفصلت عنه وتشعر بالندم الشديد على هذه الزيجة.

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