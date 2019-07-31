شركة تهاجم محمد رمضان بعد إخلاله ببنود العقد

هاجمت شركة إنتاج فني، المغني المصري محمد رمضان، عقب تخليه عن عقد شركة الريماس ليوقع تعاقد مع شركة روتانا لإنتاج عدد من الأغاني على طريقة فيديو كليب، وهذا مايخالف بنود العقد.

وجاء ذلك بعد قرار محمد رمضان المفاجئ لشركة الريماس للإنتاج الفني، بتعاقد جديد مع روتانا، حيث تم إخلاله ببنود العقد المتعلق بإنتاج 8 أغاني، منها اثنتان تصوران.

وحسب شركة الريماس، تم إرسال خطابًا رسميًّا إلى نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، لتشكي على محمد رمضان، إلا أن النقابة قالت إن ”الخلاف على مُنَتَج غنائي، وليس على الممثلين، وإن هذا من اختصاص نقابة المهن الموسيقية."

وأضافت أن الشركة، صعدت الأمر إلى نقابة المهن الموسيقية، ومن المتوقع أن تُصدِر الأخيرة قرارًا بإيقاف حفلات الفنان رمضان، وفقاً لموقع إرم نيوز.

وطرح الفنان المصري محمد رمضان أخيرًا فيديو كليب بعنوان ( إنساي)، من إنتاجه و بمشاركة الفنان المغربي سعد لمجرد، وتولى إخراجه حسام الحسيني، وتم تصويره بالكامل في العاصمة الفرنسية باريس.