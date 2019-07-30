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الاكثر متابعة اليوم - تطور في قضية فيديوهات خالد يوسف... متهمة خارج السجن وهذه التفاصيل

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ذكر تقرير لصحيفة "الوطن" المصرية أنغرفة المشورة في محكمة 6 أكتوبر أطلقت سراح الإعلامية إحدى المتهمات في ما عرف باسم قضية فيديوهات المخرج .

وأشار إلى أن الحكم تضمن إخلاء سبيلها مع دفع كفالة تصل إلى 50 ألف حنيه. ويأتي ذلك بعدما أصدر قاضي المعارضات في وقت سابق حكماً قضى بتجديد حبسها لمدة 45 يوماً.

وجاء حبس الهويدي على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، إثر انتشار فيديو إباحي نسب لها وللمخرج المصري الشهير.

ويذكر أن السلطات الأمنية المصرية ألقت القبض عليها أثناء وجودها في مطار القاهرة الدولي ومحاولتها مغادرة البلاد على إثر انتشار الفيديوهات الشهيرة.وهي المتهمة الخامسة في القضية التي شملت الفنانتين وشيماء الحاج وسيدة الأعمال والراقصة كاميليا.

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