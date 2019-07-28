شاهد: فضيحة خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع تثير جدلا واسعا

تداول نشطاء مواقع التواصل، اليوم الأحد، صورة محضر شرطة يكشف عن تعرض الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وثيق الصلة بالأجهزة الأمنية للاغتصاب أثناء احتجازه أمام مرأى ومسمع جميع المحبوسين.

وأظهر تقرير الطب الشرعي، وفق المحضر المشار إليه أن رئيس تحرير "اليوم السابع" تعرض للممارسة الجنسية من الخلف لعدة مرات، وفي فترات بعيدة ومتعددة، "وعن الممارسة الأخيرة فقد ثبت عدم وجود أي آثار للمقاومة مما يجزم بأن الممارسة قد تمت برضاء كامل بين الطرفين".

من جهته، اعتبر الكاتب الصحفي خالد صلاح، أن الحملة التي شنتها قناة الشرق، المحسوبة على الجماعة الإرهابية، وطالته بصفة شخصية، ما هي إلا رد على الحملة التي شنتها جريدة اليوم السابع، وعرت القائمين على القناة التي قال إنها عميلة للمخابرات التركية، مشيرًا إلى أن طريقتهم أظهرت ضعفهم وعمالتهم، خاصة أنهم يتبعون طريقة وصفها بـ«المضحكة».

ولوح «صلاح» في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، بما يمتلكه من معلومات عن أيمن نور، رئيس قناة الشرق، التي تبث من تركيا، مشيرًا إلى أن لديه معلومات قديمة عن «نور»، ويمكنه طرحها، لكنه فضل الالتزام بالمهنية والصدق في حملته ضد القناة.

وتهكم «صلاح» على مستوى مذيعي قناة الشرق، ناصحًا بمحاولة تدريبهم، خاصة بعد أسلوبهم الذي اعتبره «مفضوح»، ويمثل خطرا على التمويل الذي يصل إلى القناة من جهات مختلفة.