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الاكثر متابعة اليوم - تطور صادم في قضية الفيديوهات الفاضحة لمنى فاروق وشيماء الحاج مع خالد يوسف

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أخلت محكمة مصرية سبيل الفنانتين المصريتين وشيما الحاج، الموقفتين على ذمة التحقيق في قضية اتهامهما بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

وكان قاضي المعارضات في محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في القاهرة، قرر حبسهما في شهر اذار (مارس) لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن ألقت الشرطة المصرية القبض على المتهمتين.

وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو وصور إباحية لهما في قضية، الفيديوهات الفاضحة الخاصة بالمخرج المصري .

وكشفت فاروق بعد القبض عليها زواجهما العرفي من يوسف في نيسان (أبريل) عام 2014.

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