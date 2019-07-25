تراند اليوم : تفاصيل الإفراج عن منى فاروق وشيما الحاج في قضية الفيديوهات الجنسية

قالت حنان أحمد، محامية منى فاروق وشيما الحاج ، إنها ستقوم غدًا السبت، فى تخليص صحة الإفراج عن موكليتها.

وأضافت أحمد في تصريح لـ”الخليج 365″، إنه من المفترض أن يتم ترحيلهم من سجن النسا إلى قسم مدينة نصر تمهيدًا لإخلاء سبيلهم، مؤكدة إنهم موقفهم جيد حتى الآن، وفور انتهاء الإجراءات القانونية سيتم إخلاء سبيلهم على الفور.

يذكر أن حنان أحمد، محامية منى فاروق وشيما الحاج قالت إنه تم إخلاء سبيل موكلتيها في قضية الفيديوهات الجنسية، وذلك خلال نظر الاستئناف على قرار النيابة بحبسيهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت حنان لـ”الخليج 365″ أن فترة الحبس الاحتياطي انتهت بالفعل خلال الفترة الماضية، وكانوا في انتظار قرار الإحالة للمحكمة أو الحصول على إخلاء سبيل على ذمة اتهامهم بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

آخر تفاصيل قضية منى فاروق وشيما الحاج

ونظرت محكمة جنح محكمة مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستئناف المقدم من المحامية حنان أحمد، على قرار حبس موكلتيها منى فاروق وشيما الحاج، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الفيديوهات الجنسية.

وقالت حنان أحمد، إنها تقدمت بالاستئناف على قرار النيابة بحبس شيما الحاج ومنى فاروق، المتهميتن في قضية الفيديوهات الجنسية لمدة 45 يومًا.

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات

أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

وألقت الأمن ألقت القبض على منى فاروق وشيما الحاج لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما.

بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور.

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فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمتين في أوضاع مخلة.

وفي وقت سابق، قررت غرفة المشورة بمحكمة السادس من أكتوبر، برئاسة المستشار علاء سليم.

إخلاء سبيل الإعلامية رنا هويدي، بكفالة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامها في قضية الفيديوهات الجنسية.

وكان قاضي المعارضات قد قرر في وقت سابق، حبس الإعلامية رنا هويدي

لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها

فى اتهامها بقضية الفيديوهات الجنسية، المتهم فيها عدد من الفنانات، وبعض الشخصيات.

حيث وصلت المتهمة المحكمة وسط تشديدات أمنية مكثفة

وأنكرت جميع التهم وظهورها في المقاطع المنسوبة إليها، وطالب المحامي الدفاع عنها بإخلاء سبيلها.

وكان قد ألقت قوات الأمن القبض عليها يوم 27 فبراير الماضي، بعد تورطها في قضية “الفيديوهات الجنسية”.