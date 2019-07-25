تراند اليوم : أفلام عيد الأضحى 2019 أسماء أفلام العيد الجديدة 2019

متابعات الخليج 365 – ننشر لكم قائمة بأسماء أفلام عيد الأضحى 2019 في السينما المصرية في موسم العيد، حيث يشهد الموسم الكثير من أفلام العيد الجديدة لكبار نجوم السينما، ومن المتوقع أن تحظى أفلام العيد نسبة مشاهدة كبيرة، وقد تنوعت قائمة أفلام عيد الأضحى بين الأكشن والكوميدية والدراما.

أفلام عيد الأضحى 2019

وتشتد المنافسة بين كبار النجوم في مصر، حيث يتنافس كل من كريم عبد العزيز،، وتامر حسني وأحمد عز، وأحمد حلمي الذي يعود للمنافسة على الشاشة الذهبية بعد غياب لمدة 3 سنوات، ويتميز موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل بأن معظم أبطاله من نجوم شباك التذاكر الذين يحققون إيرادات عالية، وبالتالي ستكون المنافسة شرسة جداً، بعد كسر بعض الأفلام لحاجز 70 مليون جنيه.

أفلام العيد الجديدة

فيلم ولاد رزق 2

من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وبطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وكريم قاسم، بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

فيلم الفيل الأزرق 2

من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وبطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم، وهند صبري واياد نصار، وتبدأ أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور (يحيى) من (لبني)، ويجرى استدعاءه لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

فيلم الكنز 2

وهو بطولة محمد سعد وهند صبري وروبي وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة، وإنتاج وليد صبري، يواصل الجزء الثاني ما انتهى إليه الجزء اﻷول في حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

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فيلم خيال مآتة

وهو من بطولة أحمد حلمي وتشاركه منة شلبي وخالد الصاوي وإنتاج وليد صبري وإخراج خالد مرعى، تدور الأحداث حول شخص كبير في السن يعيش في فترة الألفينات، ويمارس هوايته التي خصص لها غرفة ويقضي بها فترات طويلة، وهو يسترجع ذكريات عمره القديمة عندما كان شابًا في فترة الستينات، عندما كان يحب فتاة اسمها (باكينام) والتي كانت تحب الاستماع لأم كلثوم.

فيلم الطيب والشرس واللعوب

وهو من بطولة مي كساب ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري، ومن تأليف رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج إيهاب السرجاني وأحمد حلمي، تدور الأحداث حول حول ثلاثة ممثلين معتزلين يخططون لتقديم عمل فني عن الكائنات الفضائية، وذلك بعد أن قرروا فجأة العودة للتمثيل من جديد.

فيلم كل سنة وانت طيب

للنجم تامر حسين ويشارك في البطولة زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج هادي الباجوري.