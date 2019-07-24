رابط موقع نتائج التوجيهي 2019 حسب الاسم في الاردن - tawjihi.jo

كشفت وزارة التريبة والتعليم الأردنية، عن نيتها لاستضافة أوائل التوجيهي في المملكة خلال المؤتمر الصحفي لاعلان النتائج والذي سيعقد صباح الخميس ً.

ويعقد وزير التربية والتعليم وليد المعاني الساعة الحادية عشرة صباحا الخميس مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2019 في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

وقالت التربية في تصريح لها: ان عددا من أوائل التوجيهي سيحضرون المؤتمر لتكريمهم على تميزهم في بادرة تعد الأولى من نوعها.

من جهتها، اعلنت مديرية الامن العام ومع اقتراب اعلان نتائج الثانوية العامة عن اعداد خطة امنية للتعامل مع كافة السلوكيات السلبية التي تترافق واعلان النتائج خاصة اطلاق العيارات النارية المهددة لحياة الاخوة المواطنين ، والمخالفات المرورية المعطلة لحركة السير خاصة المسير على شكل مواكب واخراج الاجسام من المركبات والقيادة بطيش وتهور.

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وتتمنى مديرية الامن العام لكافة ابنائنا طلاب الثانوية العامة النجاح ، متمنية عليهم وذويهم الالتزام بالقانون والتعبير بكل حضاريه عن فرحهم بعيدا عن ارتكاب اية مخالفات تهدد حياة الاخرين وتعطل اعمالهم ، ومؤكدة بنفس الوقت انه سيتم التعامل مع اي من هذه المخالفات بصرامة تامة.

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