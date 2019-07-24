نتائج الاعتراضات للثالث متوسط 2019 - اعتراضات العراق

صدرت اليوم الأربعاء، نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2019 الدور الاول من وزارة التربية العراقية في كافة المحافظات والمدريرات التعليمية الخاصة يها.

ونشرت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج اعتراضات الثالث متوسط للعام 2019 حصريا عبر موقعها الإلكتروني خلال، لجميع الطلاب الذين تقدموا باعتراض لوزارة التربية والتعليم على نتيجة الثالث المتوسط في العراق.

في سياق اخر، التقى مدير عام تربية بغداد/الكرخ الثانية بالمندوب المعتمد لمصنع الدرجات في قضاء المحمودية ، بهدف المساهمة في سد الحاجة من المقاعد الدراسية.

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وأوضح المكتب الإعلامي ان اللقاء تضمن مناقشة مشروع انجاز 1500 رحلة مدرسية شهرياً تُصنع وفق مواصفات عالية من حيث القياسات المعمول بها، بالإضافة الى أمكانية عمل مقاعد خاصة لاستراحة المراجعين في المديرية.

واضاف إن التعامل مع مصنع الدراجات والانابيب المعدنية هو لإعادة عمل المصنع وتشغيله بطاقات شبابية عراقية وتوفير فرص عمل لهم، وكذلك يدخل أيضاً في باب التشجيع للمنتوج الوطني الذي يُعاني في ظل منافسة المنتوج الاجنبي لهُ لمدة ليست بالقليلة.

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