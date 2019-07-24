حقيقة وفاة الفنان فاروق الفيشاوي بعد دخوله في غيبوبة - اليوم السابع

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مجددًا نبأ وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي، بعد دخوله في غيبوبة وتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

ونقلت مجلة روتانا عن مصادر مقربة لأسرة الفنان الفيشاوي، أنه ذهب إلى المستشفى، على قدميه، لكن الأطباء المعالجين له، فوجئوا بتوقف الكبد عن العمل، فأجروا عدة محاولات لإنقاذ الموقف، إلا أنه دخل في غيبوبة، تنجم عادة عن توقف الكبد عن العمل.

وأشارت المجلة ذاتها، إلى أن طليقة الفنان فاروق الفيشاوي، النجمة سمية الألفي، ونجله عمر، هما من يرافقانه بالمستشفى، فيما يتردد عليهم نجله الفنان أحمد الفيشاوي، كل عدة ساعات، وصديقه المقرب الفنان عماد رشاد.

وزار الفيشاوي فور انتشار خبر دخوله المستشفى عدد من الفنانين والفنانات، بينهم: أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نهال عنبر، والفنان كمال أبو رية، والموسيقار هاني مهنا، والنجمة إلهام شاهين، التي لم تترك فاروق الفيشاوي طوال الفترة الماضية، وكانت معه بشكل شبه يومي.

وأعلن فاروق الفيشاوي العام الماضي، عن إصابته بمرض السرطان، وأكد وقتها أنه سيتلقى علاجا جديدا، وسيهزم هذا المرض اللعين، ومثّل خبر إصابته بهذا المرض، صدمة كبيرة لكل محبية وزملائه، بالوسط الفني.