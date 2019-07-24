احصائية: أكثر الشعوب العربية حصولاً على الجنسية الأوروبية

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي، عن احصائيات أكثر الشعوب العربية حصولاً على جنسيات دول الاتحاد الأوروبي لعام 2017، حيث احتلت دولة المغربة المركز الأول بلغ 67ألف و848 شخصاً حصلوا على الجنسية.

و أصدر مكتب الإحصاء يوم الاثنين 23 يوليو/تموز، قائمة بالشعوب الأكثر حصولا على الجنسيات الأوروبية، ليتقدم المغاربة قائمة دول العالم بواقع 67 ألفا و848 شخصا حصلوا على جنسيات دول تابعة للإتحاد الأوروبي ، وحلت الجزائر في المرتبة الثانية عربيا والعاشرة عالميا بواقع 20 ألف و 146 شخصا..

وشهدت القائمة تواجد سوريا في المركز الثالث عربيا والـ14 عالميا، حيث حصل 13 ألفا و 515 مواطنا سوريا على الجنسيات الاوروبية توزعت نسبهم مابين 63,9 في المئة للسويدية و 18,3 للألمانية.

وفي المركز الرابع عربيا والـ 16 في الترتيب العام، حصل 12 ألفا و551 مواطنا تونسيا على جنسيات أوروبية، معظمهم في فرنسا بنسبة 56.1 في المئة وإيطاليا 25.4 في المئة، وفقاً لوكالة الأنباء سبوتنيك.

أما العراقيون، فحلوا في المركز الخامس عربيا والـ 18 عالميا، فحصل 11 ألفا و518 من مواطنيهم على جنسيات أوروبية، توزعوا بين ألمانيا 30.2 في المئة، والسويد 28.4 في المئة، وهولندا (12.1في المئة، وبلجيكا 8.1 في المئة ودول أوروبية أخرى.