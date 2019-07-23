وفاة ريهام سعيد تتصدر مواقع التواصل في مصر - اليوم السابع

ردت الإعلامية المصرية ريهام سعيد على شائعة وفاتها التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع مرورها بوعكة صحية الأيام الماضية.

ونشرت سعيد صورة من الأخبار المتداولة للشائعة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "هي وصلت للدرجة دي؟ طب معلش حتى لو مت ليه أحمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي؟ هم يضحك وهم يبكي".

وأعلنت ريهام سعيد مرورها بأزمة صحية بعد إصابتها ببكتيريا الوجه وأجرت على إثرها عملية جراحية، حيث نشرت صورة لها أرفقتها بتعليق: "انا معنديش مرض جلدي ووجهي موجود موقعش الحمد لله. أشكركم على دعواتكم ولا أزال أطمع في مزيد من الدعوات".

وعادت الاعلامية المصرية للكشف عن خضوعها لجراحة في أنفها: "اضطريت أن أخضع لعملية دقيقة وشلت مناخيري كلها من الغضاريف والعضم، وكان من المفترض أن تبقى فارغة وأتعرّض للتشوّه، ولكن ربنا رزقني بطبيب أنقذ حياتي بعدما أزال الغضاريف وبنى مناخير جديدة مستعيناً بغضاريف من الاذنين".

ريهام سعيد هي مذيعة ومقدمة برامج وممثلة مصرية، ولدت في (31 مايو 1975)، حيث شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية وتقدم حالياً برنامج صبايا الخير.