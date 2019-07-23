تراند اليوم : مفاضلة العلمي 2019 .. مفاضلة التاسع في سوريا 2019 معدل قبول العاشر العام

مفاضلة العلمي 2019 مفاضلة التاسع في سوريا 2019 واحد من النتائج الجديدة والنتائج المستجدة في الدولة السورية، حيث نجد أن الاهتمام بهذه المفاضلة بدأ يظهر للسطح مع دخول اليوم العشرين من شهر يونيو حيز التنفيذ وهو اليوم المخصص للكشف عن مفاضلة التاسع في سوريا 2019 حسبما تم الإعلان عنه سابقاً، وجملة من التحديات تحوم حول هذا الأمر الذي آثرنا أن ننقله لكم لنستعرضه لحضراتكم بطريقة جديدة ومستجدة ومميزة، وعلى هذا الأمر ندعوكم لمتابعة كامل التفاصيل فيما يلي من هذه الفقرة التي خصصناها لذكر تفصيلات قضية مفاضلة التاسع في سوريا 2019 وموضوعاته.

مفاضلة التاسع في سوريا 2019 تعليمات القيد والقبول

حيث أصدرت وزارة التربية السورية اليوم تعليمات القيد والقبول كذلك في الصف الأول الثانوي للمدارس الثانوية الرسمية والمهنية والخاصة والمندمجات مع الكوكبة المستولى عليها وما في حكمها كذلك للعام الدراسي 2019.

هذا ووفق التعليمات السابقة يسجل الطالب أو الطالبة في المحافظة أو المنطقة التي حصل منها على الشهادة التعليمية الأساسية والاعدادية الشرعية حصراً بإستثناء الطلاب في محافظتي الرقة وإدلب حيث يسجل فى مدارس المحافظة من حصل على الشهادة من المدارس المدينة ويسجل كذلك في مدارس الريف من حصل على شهادة في مدارس الريف هناك فيما يسجل الطالب أو الطالبة من مدينتي الرقة أو إدلب في الصف الاول ثانوي العام في المحافظة التي يعيش فيها وفق الدرجة المحددة والمرصودة للتسجيل في مدينته الأصلية.

واما عن نسب النجاح لهذا العام فقد كانت أعلى بكثير من السنوات والأعوام السابقة، حيث بلغت هذا العام ما نفصله تالياً 1370 في ريف الحسكة وأكثر من 1990 في مدينة حماة وفي شهادة الاعدادية الشرعية بين 1856 في الريف بالحسكة و2696 في محافظة حماة.

اما دمشق 1700 درجة وفي ريفها1791 وفي القنيطرة كذلك 1573 وفي درعا كانت الحصيلة 1633، اما السويداء 1786 وفي حمص 1961 وفي مدينة حلب 1656 وفي محافظة حماه 1990 وفي إدلب كانت 1700 واما في طرطوس 1941 بينما في اللاذقية 1941.