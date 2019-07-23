تراند اليوم : مسلسل مكانك في القلب هو القلب كله رجوع ذاكرة ابهي

مسلسل مكانك في القلب هو القلب كله رجوع ذاكرة ابهي ،آبهي يسترجع ذاكرته و يكشف حقيقة تانو و آليا و لقاء براجيا بأبوها و موت براجيا و فقدان براجيا الذاكرة و ظهور شخصية جديدة تشبه براجيا إسمها موني . أحداث الجزء الثالث من مسلسل مكانك في القلب هو القلب كله الجزء الثالث :

تبدأ أحداث الجزء الثالث مع فقدان آبهي للذاكرة و محاولات براجيا لتسترجع ذاكرته . و تنجح براجيا بعد كل العناء الطويل بإسترجاع ذاكرة آبهي . و يكتشف آبهي حقيقة تانو و آليا و يطردهم من المنزل . و يقوم أحد الخاطفين بخطف براجيا و آبهي . و ثم يحاول آبهي و براجيا الهروب من الخاطفين . و ينجحان في الهروب و يقابلان رجل يدخلهم لمنزله و يساعدهم .

و تلتقي براجيا بوالدها و ترى براجيا صورة لها و لأختيها و يخبرها والدها بأن لها أختين و يخبرها بأنه يكون والدها و صدمة براجيا الكبيرة . و في الصباح يبحث آبهي و براجيا عن الرجل و يجدان رسالة و يعرفان بأنه رحل . و يخرجان من المنزل و أحد الرجال يقوم بطلق رصاصة على براجيا و يحاول آبهي إنقاذها و يضعها على صخرة قرب النهر و يذهب آبهي ليبحث عن أحد الأشخاص ليساعدهم فيجد بوراب و الشرطة و يذهبون لبراجيا .

و لكن يجدون براجيا قد وقعت في النهر و تقول الشرطة بأن براجيا ماتت و إنهيار حالة آبهي و بكائه على موت حبيبته براجيا . و بعد مرور شهر تظهر براجيا و هي فاقدة للذاكرة و تظهر بشخصية جديدة إسمها موني و هي شخصية بسيطة و فقيرة . و ستقابل آبهي و ستبدأ قصة الحب و الأحداث المشوقة .