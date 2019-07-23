تنسيق المعهد الفنى الصحى 2019 في مصر

يعتبر المعهد الفني الصحي، حلم الكثير من طلاب الثانوية العامة، حيث لا يرى الكثير من طلاب الثانوية العامة أن المستقبل في الالتحاق بكليات القمة، ولكن هناك معاهد حكومية لها مستقبل واعد يحقق من خلاله طالب الثانوية العامة حلمه.

المعهد الفني الصحي هو معهد حكومي فوق متوسط يمنح شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصحية، ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة الحديثة بشعبتيها العلمي علوم ورياضة، وأيضا يقبل المعهد الفني الصحي الحاصلين على الدبلوم الفني الصناعي شعبة كهرباء وإلكترونيات، والحاصلين على الدبلوم الفني التجاري شعبة عامة.

ويبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة، والثانوية الفنية الصناعية والتجارية، عبر محرك البحث جوجل، عن شروط التقديم في المعهد الفني الصحي والأوراق المطلوبة للالتحاق بـ المعهد الفني الصحي.

ومن شروط التقديم للمعهد ألا يقل سن الطالب عند الدراسة في أول أكتوبر عن 16 سنة ولا يزيد على 22 سنة، واجتياز الطالب الكشف الطبي واختبارات القدرات التي تعقد بالمعهد الفني الصحي، وأن يكون الطالب متفرغاً للدراسة.

تنسيق المعهد الصحي للدبلومات الفنية 2019:

المعهد الفني الصحي بطنطا 94%

المعهد الصحي بالمنصورة 90%

المعهد الفني الصحي بإمبابة 92.5%

المعهد الفني الصحي بالإسكندرية 91.5%

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المعهد الفني الصحي بالزقازيق 91%

المعهد الفني الصحي ببنها 91%

المعهد الفني الصحي ببنى سويف 92%

المعهد الفني الصحي ببورسعيد 90%

المعهد الفني الصحي بأسيوط 91.5%

المعهد الفني الصحي بسوهاج 88.5%

المعهد الفني الصحي بأسون 90%

المعهد الفني الصحي بالإسماعيلية 89.5%