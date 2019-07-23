فاروق الفيشاوي في حالة صحية حرجة

يعاني الفنان المصري إثر إصابته بوعكة صحية شديدة تهدد حياته وذلك بعد إصابته بمرض السرطان الذي يتفاقم ويؤدي لتراجع صحته بشكل كبير.

وتمنى الفيشاوي من الجميع الدعاء لوالده، مشيرا إلى أنه يرافقه في المنزل مع والدته الفنانة سمية الألفي التي حرصت أن تكون موجودة معه في هذه الفترة الصعبة.

وأعلن فاروق الفيشاوي في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، قال الفيشاوي على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجهه بكل شدة وكأنه صداع عادي سيأخذ وقته ويمر.