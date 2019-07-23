هنا.. رابط تنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2019 عبر موقع التنسيق...

إنطلق ماراثون تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات للعام الدراسي الحالي 2018- 2019،حيث بدأت المرحلة الأولى،منذ أمس الأحد الموافق 21- 7- 2019،وتستمر لمدة 5 أيام،ويبحث الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة عن أخر توقعات التنسيق هذا العام، كما يبحثون عن طريقة التسجيل وهو ما يتضمنه التقرير التالي في إطار متابعة لكل ما يهم الطلاب.

كانت اللجنة العليا للتنسيق،قررت أن يبدأ تنسيق المرحلة الأولى 2019 عقب الإنتهاء من إختبارات القدرات مباشرة،كما تم تحديد موعد المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2019 ليكون بعد الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2019 للثانوية العامة.

تنسيق المرحلة الأولى للكليات 2019:

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،عن الأعداد المقرر قبولها بالكليات هذا العام 2019،والذي شهد أكبر نسبة من الطلاب الحاصلين على مجموع أكبر 95%،وخاصة في كليات الطب البشري لمواجهة عجز الاطباء الحالي،حيث سيتم زيادة الأعداد المقرر قبولها ما بين 3 و4 آلاف طالب في كليات الطب،وتم تأجيل قرار تخفيض الاعداد المقرر قبولها بالكليات الصيدلية في الجامعات الحكومية والخاصة للعام المقبل.



وأوضحت بعض المصادر عن توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 2020 لبعض الكليات،والتي قد تشهد ارتفاعًا وهبوطًا وفقًا لرغبات الطلاب، لتكون كالتالي: كلية الطب البشري 98.6%،وكلية الصيدلة 97.1%،وكلية طب الفم والأسنان 97.8%،كلية الهندسة 92.2%.



موعد تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة 2019:



بدأ تنسيق المرحلة الاولى للثانوية العامة 2019 أمس الأحد الموافق 21 يوليو 2019،كما يبدأ موقع التنسيق الإلكتروني في تلقي رغبات الكليات والمعاهد للطلاب،وتستمر المرحلة لمدة 5 ايام متواصلة،وذلك ليتم غلق باب تسجيل تنسيق المرحلة الأولي يوم الخميس الموافق25 يوليو 2019



رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2019:

