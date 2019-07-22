مؤشرات تنسيق الكليات 2019 – مؤشرات المرحلة الأولى بالحد الأدنى وموعد تنسيق المرحلة الثانية

لازال يواصل طلاب الثانوية العامة تنسيق المرحلة الـأولى من خلال تسجيل رغباتهم عبر موقع تنسيق الجامعات 2019 والتي ستنتهى يوم الخميس القادم الموافق 25 يوليو، ونشارك معكم زوار موقع “نجوم مصرية” الكرام المؤشرات الأولية لتنسيق الكليات لعام 2019 عن طريق توضيح الحد الأدنى، هذا ما يمكنكم إيجاده فى هذه المقالة.

مؤشرات تنسيق الكليات 2019 – مؤشرات المرحلة الأولى

تشير المؤشرات الأولية بأن الحد الأدنى لكليات الطب سيصل إلى 403.5 درجة اى بنسبة 98.4% ، بينما كليات طب أسنان فالحد الأدنى لها هو 403 درجة أى بنسبة 98.2% ، وكليات الصيدلة التى تم التوقع بأن تقل أعداد القبول بها لهذا العام ، إلا أنه بسبب إرتفاع الدرجات قامت الوزارة بإتخاذ هذا القرار، وهو أن يكون من المتوقع الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة 402 أى بنسبة 98%.

إقرأ أيضا : تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى… بالصور خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وتأتى كلية العلاج الطبيعى بنهاية التنسيق بحد أدنى يكاد يقترب من 400 درجة أى بنسبة 97.6% ، وبالنسبة للشعبة “علمى رياضيات” نلاحظ وجود استقرار نسبى لدرجات الطلاب مقارنة بالعام الماضى ، ومن المتوقع وقوف الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة عند مجموع 385 درجة أى بنسبة 93.9% ، بينما للشعبة الأدبية نلاحظ عدم وجود أى مشكلة تخص درجاتهم.

تنسيق الكليات المرحلة الاولى 2019

بدأ تنسيق المرحلة الاولى للثانوية العامة لعام 2019 من يوم الأحد الماضى الموافق 21 يوليو لكلا من القسم العلمى والأدبى، حيث تم تحديد الحد الأدنى لها وقمنا بنشر المؤشرات الأولية للكليات 2019 بالأعلى، يستمر تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 25 يوليو، ويتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى رسمياً بعد يومين من انتهائها، حيث قام 25 ألف طالب وطالبة حتى الآن بتسجيل رغباتهم فعلياً مع إقبال كبير على مكاتب التنسيق.

Advertisements

تم بدء تنسيق المرحلة الأولى 2019 يوم الأحد الماضى وينتهى يوم الخميس المقبل تمام الساعة السابعة مساءاً، حيث تكون مدته 5 أيام متواصلة، ومتاح فيها للطالب التعديل على رغباته حيثما شاء، ومن ثم يتم إغلاق باب التنسيقات ثم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لعام 2019، ثم بدء تنسيق المرحلة الثانية وتسجيل الرغبات وتستمر كذلك لمدة 5 ايام ثم تأتى المرحلة الثالثة.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2019

القسم عدد الطلاب الحد الأدنى القسم الأدبى 98471 80% فما فوق = 328 درجة القسم علمى علوم 30152 97.07% فما فوق = 398 درجة القسم علمى رياضيات 14690 95% فما فوق = 389.5 درجة

موعد تنسيق المرحلة الثانية

حسب المقرر سيتم بدء مرحلة التنسيق الأولى للثانوية العامة لعام 2019 يوم الأحد والتى ستستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 25 يوليو، ومن ثم انتهاء تنسيق المرحلة الأولى والإنتظار يومين ثم الإعلان عن النتيجة، وبعدها تبدأ المرحلة الثانية.

تم تحديد موعد تنسيق المرحلة الثانية 2019 حيث سيكون من بداية الأسبوع القادم بعد أن يُعلَن عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019، وقد يكون يوم الأحد الموافق 28 يوليو أو الإثنين الموافق 29 يوليو كأقصى تقدير.

كليات تنسيق 2019 الجديدة

وننشر لكم زوار “نجوم مصرية” اسماء الكليات الجديدة التى تمت إضافتها بتنسيق الثانوية العامة لعام 2019:

كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة كلية علوم الحاسبات والمعلومات بجامعة مطروح كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط كلية العلاج الطبيعي بالسويس كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة المتجددة بجامعة بني سويف التكنولوجية. الحاسبات والمعلومات بالنوبارية إلى جامعة دمنهور كلية الطب البيطري إلى جامعة العريش

قد يهمك أيضا :