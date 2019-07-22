أعضاء لجنة تحكيم برنامج ذا فويس الموسم الجديد

كشف اعلام برنامج ذا فويس the voice عن أعضاء لجنة تحكيم البرنامج الموسم الجديد ،وسيكون من ضمن اللجنة الفنانة الإمارتية احلام و الفنان اللبناني راغب علامة والفنان محمد حماقي .

ويذكر أنه يتم التشاور ليكون من ضمن الأعضاء الفنان حسين الجسمي ، واعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن المشاركة لاسباب مجهولة.

وعن سبب تصوير الحلقات المباشرة لهذا العام في السعودية بدلاً من لبنان، أشارت المصادر الى أن هذا القرار أتى تزامناً مع النهضة الفنية التي تشهدها المملكة، والحفلات التي تقام هناك، وفقاً لموقع الفن .

وأكدت المصادر أيضاً أن فريق عمل البرنامج اللبناني سيبقى كما هو ولن يتغيّر، وسينتقل إلى السعودية لتصوير الحلقات المباشرة هناك، مضيفاً أن تصوير حلقات المراحل الأولى سيطلق أواخر هذا الشهر من عام 2019.

ويشار ان أعضاء لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس العام الماضي هم أحلام وعاصي الحلاني ومحمد حماقي