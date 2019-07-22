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تراند اليوم : كايلي جينر تُثير الجدل بصورةٍ عارية!

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كايلي جينر تُثير الجدل بصورةٍ عارية!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مُثيرة لنجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر والسبب ظهورها عارية تماماً.

 

وفي التفاصيل، فقد نشرت كايلي صورة لها من رحلتها الأخيرة للتسويق لمستحضرات العناية بالبشرة الخاصّة بها، وظهرت كايلي فيها عارية واضعةً قبعة كبيرة فقط.

 

لا بد من الإشارة إلى أن كايلي شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام مجموعة صور من رحلتها الدعائية التي أجرتها على متن طائرتها الخاصّة.

 

 

 

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vacation mode

A post shared by Kylie ✨ (@kyliejenner) on

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jul 14, 2019 at 9:16am PDT

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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