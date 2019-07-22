تراند اليوم : كايلي جينر تُثير الجدل بصورةٍ عارية!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مُثيرة لنجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر والسبب ظهورها عارية تماماً.

وفي التفاصيل، فقد نشرت كايلي صورة لها من رحلتها الأخيرة للتسويق لمستحضرات العناية بالبشرة الخاصّة بها، وظهرت كايلي فيها عارية واضعةً قبعة كبيرة فقط.

لا بد من الإشارة إلى أن كايلي شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام مجموعة صور من رحلتها الدعائية التي أجرتها على متن طائرتها الخاصّة.