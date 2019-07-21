حقيقة زيادة اعداد المقبولين بكليات الطب 2019 في مصر

كشف مصدر في وزارة التعليم العالي عن وجود اتجاه داخل المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا للتنسيق لزيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب هذا العام، بنحو ثلاثة آلاف طالب، وبما لا يزيد عن أربعة آلاف، بحسب ما نشرته صحيفة «الشروق» في نسختها الورقية اليوم، الجمعة.

وأضاف المصدر أن القرار النهائي سيُحسم عقب بدء طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة تسجيل رغباتهم، وبالتالي معرفة اتجاهات الطلاب، خاصة مع وجود طلاب مشتركين في مجموع تكراري واحد في شريحة المجموع بين 95 و100%.

وكشف المجمع التكرارى للناجحين فى الثانوية، بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه فى مكتب التنسيق وإضافة طلاب الحافز الرياضى، المؤشرات النهائية للقبول بكليات المرحلة الأولى من التنسيق، استقرار الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بمايتراوح بين 403.5 درجة بنسبة 98.4% و403 درجة بنسبة 98.3%، إذ أن المجلس قرر تفويض أمر تحديد الأعداد المقترحة للقبول بالكليات المختلفة إلى اللجنة العليا للتنسيق.

وكشفت المؤشرات النهائية لتنسيق المرحلة الأولى، أن الحد الأدنى للصيدلة سيتوقف عند 97.6% على أقصى تقدير بواقع 400 درجة مع صعوبة النزول لأكثر من ذلك، إذ أن تداخل رغبات الطلاب بين كليات العلاج الطبيعى والصيدلة قد يجعل الحد الأدنى يقل درجة واحدة فقط بما يعنى أن الحد الأدنى المرتقب للقبول بكليات العلاج الطبيعى 399 درجة بنسبة 97.3%.