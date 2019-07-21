سحب كشف نقاط البكالوريا 2019 للناجحين في الجزائر

أعلن وزير التربية الجزائري عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، إن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا وصلت 54.56 بالمائة، موضحًا أنها لم تتغير كثيرا عن الأعوام الماضية.

وقال الوزير أن نتائج البكالوريا ستنشر اليوم عبر المؤسسات التربوية وعبر الموقع الإلكتروني، وكذا عبر الرسائل "الاس ام اس" للمتعاملي الهاتف النقال مجانا.

وكشف الوزير ان نسبة نجاح المساجين في شهادة البكالوريا بلغت عبر مؤسسات اعادة التربية ، 64.12 بالمائة، فيما بلغت نسبة النجاح عند ذوي الاحتياجات الخاصة 59.14 بالمائة، كما بلغت نسبة النجاح في مدارس أشبال الأمة 99.40 في حين نسبة نجاح شبلات الامة 100 بالمائة.

وفي وقت سابق، قال الوزير أن نتائج البكالوريا ستنشر عبر المؤسسات التربوية وعبر الموقع الإلكتروني، وكذا عبر الرسائل “الاس ام اس” للمتعاملي الهاتف النقال مجانا.

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