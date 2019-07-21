رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة 2019 عبر موقع تنسيق tansik.egypt.gov.eg

أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة 2019 اعتباراً من اليوم الأحد الموافق لتاريخ 21 يوليو 2019م، حيث يتم في الوقت الحالي تسجيل رغبات المرحلة الأولى لطلاب وطالبات الثانوية العامة عبر موقع تنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg، وتستمر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق الإلكتروني في استقبال طلبات التسجيل على مدار الأسبوع لتنتهي في يوم الخميس الموافق لتاريخ 25 يوليو 2019م، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول بوابة تنسيق الرسمي لإدخال رغبات المرحلة الأولى الآن، والتعرف على مواقع مكاتب التنسيق بالجامعات المصرية، أما عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات والكليات والمعاهد ضمن هذه المرحلة فقد جاءت على النحو التالي:

م الشعبة الدرجة النسبة المئوية 1 العلمية 398 درجة 97.07 % 2 الهندسية 389.5 درجة 95 % 3 الأدبية 328 درجة 80 %

رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة 2019

تم فتح باب استقبال طلبات تسجيل رغبات المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018-2019م اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 21 يوليو 2019، وتقوم وزارة التعليم العالي باستقبال الطلبات إما عن طريق الموقع الإلكتروني للتنسيق من خلال شبكة الإنترنت، أو عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات على مستوى مصر، وتتيح الوزارة خدمة التنسيق الإلكتروني للطلاب والطالبات بشكل مجاني عبر موقع tansik الإلكتروني.

أما عن مواعيد استقبال الطلبات من جانب الطلاب عن طريق موقع تنسيق الإلكتروني، فتتيح الوزارة إمكانية التسجيل للطلاب من خلال الحاسب الشخصي أو أي حاسب أخر يكون متصلاً بخدمة الإنترنت على مدار 24 ساعة خلال المدة المحددة للتسجيل، أما بالنسبة لمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية، فيتم استقبال الطلبات بدايةً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً طوال مدة التسجيل المتاحة، ويتم إدخال الرغبات من خلال اتباع رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة 2019 (tansik.egypt.gov.eg) الرسمي.

تنويه: تمت موافقة مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات للطلاب والطالبات بمنطقة “شمال سيناء” بواقع 2% للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي الحالي، وهذا ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم العالي، ويرجع ذلك لمراعاة الوزارة الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقة شمال سيناء، ومن يرغب في تسجيل رغباته وفقاً للحد الأدنى للقبول ضمن المرحلة الأولى، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.