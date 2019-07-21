خطوة بخطوة كيفية تسجيل الرغبات بطريقة سليمة عبر بوابة الحكومة المصرية تنسيق

كيفية تسجيل الرغبات بطريقة سليمة عبر موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى الناجحين في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول في مواعيد عمل مكاتب التنسيق المحددة من أجل تسجيل الرغبات من خلال الموقع الإلكتروني لـ بوابة الحكومة المصرية لمدة خمس أيام متتالية، وقد أعلن التعليم العالي عن الحد الأدنى لـ تنسيق الجامعات 2019 لجميع الشعب وبناءاً عليها قيام الطلاب بـ تسجيل الرغبات بطريقة صحيحة والتمهّل وعدم التسرع في كتابتها واختيار الكليات.

رابط تنسيق الجامعات 2019 بوابة الحكومة المصرية

بداية من اليوم وجميع طلاب المرحلة الأولى يقومون بالتوجه سواء لمكاتب التنسيق أو عبر بوابة الحكومة المصرية على الانترنت، وذلك للقيام بتسجيل الرغبات واختيار الكليات المناسبة لهم، وذلك من خلال رابط موقع تنسيق الجامعات الذي فتح اليوم استقبال تسجيل رغبات الطلاب المرحلة الأولى طوال الـ 24 ساعة، ننشر خطوات تسجيل الرغبات بطريقة صحيحة..تابعوا

كيفية تسجيل الرغبات بطريقة سليمة

الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية تنسيق.

ادخل رقم الجلوس ورقمك السري.

عليك كتابة الرغبات بالترتيب على حسب الأولوية وفقاً لحساباتك.

في حالة تعديل الرغبات لأكثر من مرة يقوم الموقع بحفظ آخر تعديل قمت به وسف يأتي إليك التنسيق وفقاً لذلك.

بعد الانتهاء من كتابة الرغبات عليك طباعة الرغبات وبعدها يعطيك الموقع إيصال له رقم معين وبه التاريخ وساعة التقديم يجب عليك الاحتفاظ به.

قواعد هامة من أجل كتابة الرغبات بطريقة صحيحة