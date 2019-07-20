معدل قبول العاشر العام في سوريا 2019-2020 موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

تستعد وزارة التربية في سوريا الآن لإعلان معدل قبول العاشر العام للعام الدراسي الجديد 2019-2020، بعد الانتهاء من أجراءات تصحيح وتعليم أوراق شهادة التاسع، وإعلان النتيجة من خلال موقع وزارة التربية السورية، وتعتبر نتيجة شهادة الإعدادية في سوريا هي نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وأيضا هي بداية لمرحلة التعليم الثانوي العام، الصف الأول الثانوي العام أو ما يطلق علية العاشر العام، وتحدد وزارة التربية الدرجات التي يتم من خلالها قبول الطلاب للدراسة في مدارس الثانوية العامة، من خلال وضع تنسيق بالدرجات لكافة المحافظات الجمهورية السورية.

وسوف نرصد لحضراتكم نتيجة معدل قبول العاشر العام 2019، من خلال موقع وزارة التربية السورية، ليستطيع كل طالب وطالبة من خلال مجموع درجاته التي تحصل عليها في نتيجة شهادة التاسع الأساسي، تحديد نوعية الدراسة التالية، وأيضا هناك العديد من الطلاب التي تفضل الدراسة في المدارس الفنية الصناعية أو التجارية لتستطيع اكتساب مهنة تساعدها على العمل، أو حسب قدرة الطالب في المذاكرة والتحصيل فجميع الطلبة تعرف مستواها العلمي ومن ذلك تقرر ما هو أسلوب الدراسة الذي يتناسب معها.

معد قبول العشر العام 2019 في سوريا

أليكم قائمة بمعدل قبول العاشر العام 2019 في سوريا، لتوضيح عدد الدرجات التي سوف تأهل الطالب الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام.

الحد الأدنى للقبول بالصف العاشر عام في دمشق

1701 درجة

الحد الأدنى للقبول الصف العاشر عام في ريف دمشق

1663 درجة

الحد الأدنى للقبول الصف العاشر عام في طرطوس

1931 درجة

الحد الأدنى للقبول الصف العاشر عام في ريف طرطوس

1831 درجة

الحد الأدنى للقبول الصف العاشر عام في الرقة

1601 درجة

الحد الأدنى للقبول الصف العاشر عام في ريف الرقة

1451 درجة

الحد الأدنى للقبول بالصف العاشر عام في الحسكة

1425 درجة

الحد الأدنى للقبول بالصف العاشر عام ريف الحسكة

1359 درجة

الحد الأدنى للقبول بالصف العاشر عام في اللاذقية

2000 درجة

الحد الأدنى للقبول الصف العاشر عام في درعا

1684 درجة

معدل قبول العاشر العام 2019 في دير الزور

1800 درجة

معدل قبول العاشر العام 2019 في إدلب

1700 درجة

معدل قبول العاشر العام 2019 في حمص

1961 درجة

معدل قبول العاشر العام 2019 في حلب

1656 درجة

معدل قبول العاشر العام 2019 في حماه

1990 درجة

معدل قبول العاشر العام 2019 في القنيطرة

1573 درجة

معدل قبول العاشر العام 2019 في السويداء

1786 درجة.

هذا هو بيان درجات القبول للصف الأول الثانوي لمختلف محافظات الجمهورية السورية.