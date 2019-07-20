معدل قبول العاشر العام في سوريا 2019-2020 موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

تستعد وزارة التربية في سوريا الآن لإعلان معدل قبول العاشر العام للعام الدراسي الجديد 2019-2020، بعد الانتهاء من أجراءات تصحيح وتعليم أوراق شهادة التاسع، وإعلان النتيجة من خلال موقع وزارة التربية السورية، وتعتبر نتيجة شهادة الإعدادية في سوريا هي نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وأيضا هي بداية لمرحلة التعليم الثانوي العام، الصف الأول الثانوي العام أو ما يطلق علية العاشر العام، وتحدد وزارة التربية الدرجات التي يتم من خلالها قبول الطلاب للدراسة في مدارس الثانوية العامة، من خلال وضع تنسيق بالدرجات لكافة المحافظات الجمهورية السورية.
وسوف نرصد لحضراتكم نتيجة معدل قبول العاشر العام 2019، من خلال موقع وزارة التربية السورية، ليستطيع كل طالب وطالبة من خلال مجموع درجاته التي تحصل عليها في نتيجة شهادة التاسع الأساسي، تحديد نوعية الدراسة التالية، وأيضا هناك العديد من الطلاب التي تفضل الدراسة في المدارس الفنية الصناعية أو التجارية لتستطيع اكتساب مهنة تساعدها على العمل، أو حسب قدرة الطالب في المذاكرة والتحصيل فجميع الطلبة تعرف مستواها العلمي ومن ذلك تقرر ما هو أسلوب الدراسة الذي يتناسب معها.
معد قبول العشر العام 2019 في سوريا
أليكم قائمة بمعدل قبول العاشر العام 2019 في سوريا، لتوضيح عدد الدرجات التي سوف تأهل الطالب الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام.
الحد الأدنى للقبول بالصف العاشر عام في دمشق
1701 درجة
الحد الأدنى للقبول الصف العاشر عام في ريف دمشق
1663 درجة
الحد الأدنى للقبول الصف العاشر عام في طرطوس
1931 درجة
الحد الأدنى للقبول الصف العاشر عام في ريف طرطوس
1831 درجة
الحد الأدنى للقبول الصف العاشر عام في الرقة
1601 درجة
الحد الأدنى للقبول الصف العاشر عام في ريف الرقة
1451 درجة
الحد الأدنى للقبول بالصف العاشر عام في الحسكة
1425 درجة
الحد الأدنى للقبول بالصف العاشر عام ريف الحسكة
1359 درجة
الحد الأدنى للقبول بالصف العاشر عام في اللاذقية
2000 درجة
الحد الأدنى للقبول الصف العاشر عام في درعا
1684 درجة
معدل قبول العاشر العام 2019 في دير الزور
1800 درجة
معدل قبول العاشر العام 2019 في إدلب
1700 درجة
معدل قبول العاشر العام 2019 في حمص
1961 درجة
معدل قبول العاشر العام 2019 في حلب
1656 درجة
معدل قبول العاشر العام 2019 في حماه
1990 درجة
معدل قبول العاشر العام 2019 في القنيطرة
1573 درجة
معدل قبول العاشر العام 2019 في السويداء
1786 درجة.
هذا هو بيان درجات القبول للصف الأول الثانوي لمختلف محافظات الجمهورية السورية.