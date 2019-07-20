رابط معبر جرابلس الجديد حجز موعد اجازة العيد 2019 - جميع المعابر

نشرت إدارات المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا تنويهات للمواطنين السوريين الراغبين بالتسجيل من أجل قضاء عيد الأضحى المبارك في المناطق المحررة.

نشرت إدارات المعابر الحدودية من الجانب السوري "باب الهوى" و"جرابلس" و"باب السلامة" على معرفاتها الرسمية تنويهات حول بدء استقبال السوريين الراغبين بالدخول إلى سوريا لقضاء إجازة العيد من تاريخ الـ22 من الشهر الحالي، وحتى التاسع من الشهر القادم.

وجاء في بيان ادارات المعابر: "إلى الإخوة السوريين اللذين دخلوا إلى سوريا لقضاء إجازة عبد الفطر نعلمكم أن غداً الجمعة والموافق 19/7/2019 هو آخر يوم لعودتكم إلى الأراضي التركية، وسيبقى المعبر مغلقاً أمام عودتكم لمدة شهر كامل أي حتى تاريخ 19/8/2019".

كما أتاحت المعابر خدمة التسجيل الإلكتروني لحجز مواعيد الإجازة ولكن هذه الخدمة تعطلت بشكل مؤقت نتيجة الضغط على خوادم المواقع الخاصة بها، وسط وعود من إدارات المعابر بإعادة فتح الروابط للتسجيل خلال الساعات القادمة.

Advertisements

وفتحت معظم المعابر أبوابها في وجه السوريين الراغبين بقضاء عيد الاضحى المبارك في سوريا، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة مثل إدلب وريف حلب الشمالي.

معبر باب السلامة

معبر جرابلس

معبر باب الهوى