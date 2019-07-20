تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولي توقعات تنسيق الكليات 2020 وخطوات التسجيل وقواعد الاغتراب...

تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولي وتوقعات تنسيق الكليات 2020 علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي هي محط اهتمام وقلق جميع طلاب المرحلة الأولي للثانوية العامة، نظرا لارتفاع مؤشرات تنسيق الثانوية العامة لكليات القمة، ولهذا يبحث الطلاب المرحلة الأولي للثانوية العامة عن تفاصيل التنسيق من خطوات التسجيل وكيفية كتابة الراغبات بالإضافة إلى معرفة قواعد تقليل الاغتراب .

تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولي

حيث من المقرر أن يتم إعلان تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولي بعد 48 ساعة من إنتهاء مرحلة تسجيل الرغبات، ويتم تحديد الحد الأدنى المرحلة الثانية للثانوية العامة لجميع الفئات العملي علوم والعلمي رياضة والأدبي.

وجاء الحد الأدني لتسجيل المرحلة الأولي للثانوية العامة 2019 لطلاب العلمي علوم 97.07%، والحد الأدني لطلاب العلمي رياضة 95%، أما عن طلاب القسم الأدبي فقد جاء الحد الأدني للمرحلة الأولي 80%.

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تنسيق المرحلة الأولي 2019

وسوف تستمر المرحلة الأولي من التنسيق 2019 لمدة خمس أيام على أن يتم إنهاء تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولي في اليوم الخامس في تمام الساعة السابعة مساءا الموافق الخميس القادم، وتجدر الإشارة إلى أنه يحق لكل طالب الدخول والتعديل في رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2019 طوال فترة الخمس أيام.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة

الدخول إلى موقع بوابة تنسيق المصرية.



إدخال رقم الجلوس.

تسجيل الرقم السري الموجود في استمارة النجاح.

تسجيل الرغبات (75 رغبة).

الضغط على حفظ.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولي 2019

من المتوقع أن تسجل نتائج تنسيق الثانوية العامة 2019 ارتفاع عن العام الماضي بنسبة تتراوح من ثلاث إلى أربع درجات نظرا لارتفاع نسبة نجاح الثانوية العامة العام الحالي عن العام الماضي.

من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الطب بنسبة 98٫04 ٪.

ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى لطب الفم والأسنان درجة بنسبة 97٫8 ٪.

والحد الأدنى المتوقع لكلية الصيدلة بنسبة 96٫5 ٪

كما من المتوقع أن يبلغ الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي بنسبة 96.4 %.

ومن المتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بنسبه 92.9% .

ويتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بنسبة 94٫٧7 %

ومن المتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام هو 94.5% .

أما كلية الألسن فمن المتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول بها هو 92.6 %.

وكلية الآثار من المتوقع أن يصل الحد الأدنى 90.6%.

تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة

سيتم فتحها الأحد 21 يوليو باب التسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة .

يمكن لجميع الطلاب الدخول على بوابة التنسيق على مدار الـ 24 ساعة وتعديل أو تغير رغبات الثانوية العامة.

تنسيق الكليات 2019-2020

يعرض موقع نجوم مصرية توقعات تنسيق الكليات 2019-2020 طبقاً لإحصائيات وزارة التعليم العالي بالنسبة لعدد طلاب المرحلة الأولي لتنسيق الثانوية العامة لجميع الشعب وعدد المقاعد الفارغة في كليات القمة لعلمي علوم وعلمي رياضة وأدبي :

تنسيق الكليات العلمي علوم

كليات الطب البشري.

كليات طب الأسنان.

كليات العلاج الطبيعي.

كليات الصيدلة.

كليات العلوم

الكليات النظرية المختلفة

تنسيق الكليات علمي رياضة

كليات الهندسة

كليات فنون

كليات حاسبات والمعلومات

الكليات النظرية

تنسيق الكليات الأدبي

كلية الأقتصاد والعلوم السياسية.

كلية الإعلام .

كلية الألسن.

كلية الأثار.

كلية التجارة.

كلية الآداب.

كلية الحقوق.

عدد الأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الثانية