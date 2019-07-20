بريطانية تفقد بصرها بسبب العدسات اللاصقة

أصيبت مواطنة من بريطانيا تبلغ من العمر 41 عاماً، في حادثة غريبة من نوعها، أثناء الاستحمام لم تنزع العدسات اللاصقة من عينيها لتصاب بعد ذلك بالعمى.

ويفيد موقع LiveScience، بأن سبب إصابة عين المواطنة البريطانية بالعمى، يعود إلى عدوى نادرة، مصيفاً بعد مراجعتها طبيب العيون خلال فترة شهرين بسبب آلام في عينيها، وأخبرته بأنها تستخدم العدسات اللاصقة، ولا ترفعها حتى عند الاستحمام

كما اتضح أن العين اليسرى لهذه المرأة كانت ضعيفة بحيث يمكن اعتبارها نصف عمياء. وقد اكتشف أطباء العيون وجود إعتام في قرنية مقلة العين، وكشفت الفحوص الإضافية أن سبب فقدان البصر هو إصابة العين بعدوى نادرة– التهاب القرنية الشوكميبي (التهاب القرنية بالاكانثاميبا).

وتمكن الأطباء من إعادة النظر جزئيا إلى العين اليسرى بعد زرع القرنية، وفقا لموقع روسيا اليوم

ويشار الى أن التهاب القرنية الشوكميبي- هو مرض نادر سببه توغل أميبيا Acanthamoeba في قرنية العين، ما قد يسبب ضعف البصر وحتى العمى التام. وقد أصبح هذا المرض منتشرا بسبب استخدام العدسات اللاصقة دون تعقيمها.